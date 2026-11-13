Atakumlu çocuklara deprem farkındalık eğitimi

Samsun'un Atakum ilçesinde "Afet Farkındalık Günü" kapsamında çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi.

Atakum Belediyesi ve Samsun il AFAD Müdürlüğü iş birliğinde erken yaşta afet bilinci oluşturmak ve afet risklerine karşı çocuklara temel davranış biçimlerini kazandırmak amacıyla Atakum sınırları içerisindeki okullarda çeşitli eğitimler düzenlendi. Afet Farkındalık Günü'nü kapsayan hafta boyunca anaokulu, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gereken davranışlar ile çök kapan tutun tekniği uygulamalı olarak öğretildi. Öğrenciler, belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü ekipleri ve AFAD eğitmenleri eşliğinde, kendilerini güvende tutacak teknikleri adım adım uyguladı.

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"Güvenli yaşam alışkanlıkları kazandırıyoruz"

Belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürü Neslihan Tiryaki vatandaşları afet riskine karşı bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi afetler hayatımızın bir gerçeğidir. Önemli olan bu gerçeğin farkında olmak ve karşılaşabileceğimiz durumlara karşı hazırlı olabilmektir. Bunun yolu da, küçük yaşlardan itibaren doğru bilgi edinmekten ve doğru davranışları öğrenmekten geçiyor. Çünkü afet bilinci sadece yetişkinlerin değil, çocuklarımızın da kazanması gereken çok önemli bir farkındalıktır. Eğitim programıyla çocuklarımızın bu bilgileri erken yaşta öğrenmelerini, korkuyla değil bilinçle hareket etmelerini ve güvenli yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.