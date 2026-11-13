Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 20 dönüm arazi üzerine 84 iş yerinden oluşacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin altyapı çalışmalarına başlandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 20 dönüm arazi üzerine 84 iş yerinden oluşacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin altyapı çalışmalarına başlandı.
Salıpazarı Belediyesi tarafından Bereket Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde hayata geçirilmesi planlanan Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında altyapı çalışmaları başlatıldı.
İlçedeki esnaf ve sanatkarların daha modern ve düzenli çalışma alanlarına kavuşmasını amaçlayan proje kapsamında 20 dönümlük alanda 84 iş yerinin yanı sıra sosyal alanlar ve çevre düzenlemeleri yer alacak.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AA muhabirine, Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını söyledi.
İlçede uzun yıllardır sanayi altyapısının yetersizliği nedeniyle esnaf ve sanatkarların kısıtlı imkanlarla faaliyet gösterdiğini anlatan Karaca, yeni sanayi sitesiyle bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.
Karaca, projenin ilçenin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.
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