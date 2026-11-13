Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı

İlçede uzun yıllardır sanayi altyapısının yetersizliği nedeniyle esnaf ve sanatkarların kısıtlı imkanlarla faaliyet gösterdiğini anlatan Karaca, yeni sanayi sitesiyle bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

İlçedeki esnaf ve sanatkarların daha modern ve düzenli çalışma alanlarına kavuşmasını amaçlayan proje kapsamında 20 dönümlük alanda 84 iş yerinin yanı sıra sosyal alanlar ve çevre düzenlemeleri yer alacak.

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