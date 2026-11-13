Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak

30 Eylül11 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na farklı kıtalardan onlarca ülkenin katılması bekleniyor. Organizasyonda 2 binin üzerinde sporcu, takım görevlisi, uluslararası teknik görevli, sınıflandırmacı ve federasyon temsilcisinin Samsun'da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Genel Sekreter Serkan Baltacı ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları ele alındı.

Samsun, 30 Eylül11 Ekim 2027 tarihleri arasında düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 2 binin üzerinde sporcu ve görevlinin Samsun'da buluşması bekleniyor.

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