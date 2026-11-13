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        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak

        Samsun, 30 Eylül11 Ekim 2027 tarihleri arasında düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 2 binin üzerinde sporcu ve görevlinin Samsun'da buluşması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak

        Samsun, 30 Eylül11 Ekim 2027 tarihleri arasında düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 2 binin üzerinde sporcu ve görevlinin Samsun'da buluşması bekleniyor.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Genel Sekreter Serkan Baltacı ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları ele alındı.

        30 Eylül11 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na farklı kıtalardan onlarca ülkenin katılması bekleniyor. Organizasyonda 2 binin üzerinde sporcu, takım görevlisi, uluslararası teknik görevli, sınıflandırmacı ve federasyon temsilcisinin Samsun'da bir araya gelmesi öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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