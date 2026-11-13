Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Bayrağın Gözyaşları" projesi kapsamında gönüllü gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı.

Salıpazarı Gençlik Merkezi ile Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler ve gönüllü gençler, ilçedeki şehit mezarlarının bakımını üstlendi.

Gençlerde milli ve manevi değerler ile tarih bilincini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek bakım ve düzenleme yapıldı.

Çalışmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Proje kapsamında Salıpazarı ilçesinde bulunan tüm şehit kabirlerinin ziyaret edilmesinin hedeflendiği bildirildi.