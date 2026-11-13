Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım

        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Bayrağın Gözyaşları" projesi kapsamında gönüllü gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Bayrağın Gözyaşları" projesi kapsamında gönüllü gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı.

        Salıpazarı Gençlik Merkezi ile Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler ve gönüllü gençler, ilçedeki şehit mezarlarının bakımını üstlendi.

        Gençlerde milli ve manevi değerler ile tarih bilincini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek bakım ve düzenleme yapıldı.

        Çalışmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Proje kapsamında Salıpazarı ilçesinde bulunan tüm şehit kabirlerinin ziyaret edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Sakarya'daki fabrikada 1-1,5 ay içinde hızlı tren...
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Sakarya'daki fabrikada 1-1,5 ay içinde hızlı tren...
        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak
        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak
        İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı
        Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı