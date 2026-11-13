Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Bayrağın Gözyaşları" projesi kapsamında gönüllü gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Bayrağın Gözyaşları" projesi kapsamında gönüllü gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı.
Salıpazarı Gençlik Merkezi ile Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler ve gönüllü gençler, ilçedeki şehit mezarlarının bakımını üstlendi.
Gençlerde milli ve manevi değerler ile tarih bilincini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek bakım ve düzenleme yapıldı.
Çalışmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Proje kapsamında Salıpazarı ilçesinde bulunan tüm şehit kabirlerinin ziyaret edilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.