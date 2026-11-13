Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi'nde 2027 yılı tahmini bütçesi 25 milyar 552 milyon TL olarak belirlenirken, 17 ilçenin toplam tahmini bütçesi ise 24 milyar 113 milyon TL oldu. Böylece Samsun genelindeki toplam tahmini bütçe 49 milyar 665 milyon TL’ye ulaştı.

SBB Meclisi Kasım Ayı 2. Birleşimi’nin ilk toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, 55 gündem maddesinden komisyonlara sevk edilen ve mali bütçeyi ilgilendiren 21 madde görüşüldü. Görüşmeler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin 2027 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri belirlendi.

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Büyükşehir 2027 bütçesi 25 milyar 552 milyon TL

Meclis üyelerinin aldığı karar neticesinde belediyelerin 2027 yılı tahmini bütçeleri; Samsun Büyükşehir Belediyesi 25 milyar 552 milyon TL, İlkadım İlçe Belediyesi 3 milyar 810 milyon TL, Atakum İlçe Belediyesi 4 milyar 750 milyon TL, Bafra İlçe Belediyesi 2 milyar 375 milyon TL, Çarşamba İlçe Belediyesi 2 milyar 270 milyon TL, Vezirköprü İlçe Belediyesi 1 milyar 534 milyon TL, Canik İlçe Belediyesi 2 milyar 50 milyon TL, Terme İlçe Belediyesi 1 milyar 660 milyon TL, Tekkeköy İlçe Belediyesi 1 milyar 550 milyon TL, Havza İlçe Belediyesi 919 milyon TL, Alaçam İlçe Belediyesi 514 milyon TL, 19 Mayıs İlçe Belediyesi 470 milyon TL, Ayvacık İlçe Belediyesi 230 milyon TL, Kavak İlçe Belediyesi 471 milyon TL, Salıpazarı İlçe Belediyesi 300 milyon TL, Asarcık İlçe Belediyesi 640 milyon TL, Ladik İlçe Belediyesi 353 milyon TL ve Yakakent İlçe Belediyesi 217 milyon TL olmak üzere belirlendi. Böylece Samsun ve tüm ilçelerinin 2027 yılı tahmini bütçesi toplam 49 milyar 665 milyon TL oldu.

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Tüm ilçelerin mali bütçelerinin kabul edilmesinin ardından söz alan Nihat Soğuk, uzun süren toplantıda sabırla görevini yapan meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve daire başkanlarına teşekkür etti. Yeni yılda uygulamaya konacak bütçelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri adına hayırlı olmasını dileyen Soğuk, yeni bütçelerin vatandaşlara ve millete hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ayrıca mecliste SBB’nin 2027 Performans Programı da oy birliğiyle kabul edildi. Alaçam İlçe Belediyesi’nin 2026 bütçesine ek olarak talep ettiği 36 milyon TL’lik teklif de kabul edilirken, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılında iş makineleri ve trencher satın almak için 125 milyon TL kredi kullanmasını içeren teklif de kabul edilerek karara bağlandı.

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Öte yandan daha önce komisyonlara havale edilen 55 maddeden bütçe dışında kalan maddeler ise yeni hafta başında başlayacak komisyon ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak.