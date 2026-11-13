Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikada 1 veya 1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz." dedi.

Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaşım Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'ye (TÜRASAŞ) ait Sakarya, Eskişehir ve Sivas'ta fabrikalar bulunduğunu söyledi.

Sivas'ta vagon, Eskişehir'de lokomotif vagon, Sakarya'da ise hızlı tren ve elektrikli vagon üretildiğini anlatan Boyraz, "Yerli ve milli olarak saatte 225 kilometre hız yapan trenin yaklaşık 9 aydır raylarda test sürüşü devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu Bey, Ankara-Kırıkkale arasındaki test sürüşünü gerçekleştirdi. İnşallah ocak ayı itibarıyla test sürüşleri bitecek." diye konuştu.

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Hızlı tren seti üretimi için test sürüşlerinin bitmesinin beklendiğini dile getiren Boyraz, şöyle devam etti:

"Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikada 1 veya 1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz. Bu çok kıymetli bir şey. Çok özel ve müstesna bir şey. Bu, milletimizin neler yapabileceğinin açık göstergesidir. İnsan inandığında, hayal ettiğinde, gayret ve mücadele ettiğinde her şeyi yapabilir. Sakarya'da üretilen 225 kilometre hızla giden tren, Eskişehir'de de üretilen lokomotifler var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi TCDD E5000, şu ana kadar 40 adet üretildi. TCDD Taşımacılık hizmetine de verildi. Bunlar bu coğrafyanın, bu milletimizin gayretinin sonucudur. Gurur duymamak mümkün değil."

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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da programda selamlama konuşması yaptı.

Festivalde PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yer aldı.