Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikada 1 veya 1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikada 1 veya 1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz." dedi.

        Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaşım Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'ye (TÜRASAŞ) ait Sakarya, Eskişehir ve Sivas'ta fabrikalar bulunduğunu söyledi.

        Sivas'ta vagon, Eskişehir'de lokomotif vagon, Sakarya'da ise hızlı tren ve elektrikli vagon üretildiğini anlatan Boyraz, "Yerli ve milli olarak saatte 225 kilometre hız yapan trenin yaklaşık 9 aydır raylarda test sürüşü devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu Bey, Ankara-Kırıkkale arasındaki test sürüşünü gerçekleştirdi. İnşallah ocak ayı itibarıyla test sürüşleri bitecek." diye konuştu.

        REKLAM

        Hızlı tren seti üretimi için test sürüşlerinin bitmesinin beklendiğini dile getiren Boyraz, şöyle devam etti:

        "Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikada 1 veya 1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz. Bu çok kıymetli bir şey. Çok özel ve müstesna bir şey. Bu, milletimizin neler yapabileceğinin açık göstergesidir. İnsan inandığında, hayal ettiğinde, gayret ve mücadele ettiğinde her şeyi yapabilir. Sakarya'da üretilen 225 kilometre hızla giden tren, Eskişehir'de de üretilen lokomotifler var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi TCDD E5000, şu ana kadar 40 adet üretildi. TCDD Taşımacılık hizmetine de verildi. Bunlar bu coğrafyanın, bu milletimizin gayretinin sonucudur. Gurur duymamak mümkün değil."

        REKLAM

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da programda selamlama konuşması yaptı.

        Festivalde PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Sakarya'daki fabrikada 1-1,5 ay içinde hızlı tren...
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Sakarya'daki fabrikada 1-1,5 ay içinde hızlı tren...
        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak
        Samsun, '2027 Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak