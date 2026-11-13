Gurbetteki Bafralılardan 200 öğrenciye bot ve mont desteği

İstanbul'da yaşayan Bafralılar, memleketlerindeki çocukları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği öncülüğünde yürütülen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında, Bafra ve Yakakent'te eğitim gören toplam 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği sağlandı. Kampanya çerçevesinde Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ile Bafra Darboğaz Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerler için hazırlanan kışlık kıyafetler, düzenlenen programla öğrencilere ve kurum yetkililerine teslim edildi.

Teslim programına Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin katıldı.

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Kampanya, İstanbul'da yaşayan Bafralıların memleketlerindeki çocuklara yönelik dayanışma ve desteklerini bir kez daha ortaya koydu.