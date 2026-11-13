Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Gurbetteki Bafralılardan 200 öğrenciye bot ve mont desteği

        Gurbetteki Bafralılardan 200 öğrenciye bot ve mont desteği

        İstanbul'da yaşayan Bafralılar, memleketlerindeki çocukları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Gurbetteki Bafralılardan 200 öğrenciye bot ve mont desteği

        İstanbul'da yaşayan Bafralılar, memleketlerindeki çocukları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

        İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği öncülüğünde yürütülen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında, Bafra ve Yakakent'te eğitim gören toplam 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği sağlandı. Kampanya çerçevesinde Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ile Bafra Darboğaz Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerler için hazırlanan kışlık kıyafetler, düzenlenen programla öğrencilere ve kurum yetkililerine teslim edildi.

        Teslim programına Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin katıldı.

        REKLAM

        Kampanya, İstanbul'da yaşayan Bafralıların memleketlerindeki çocuklara yönelik dayanışma ve desteklerini bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi
        Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL