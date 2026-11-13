Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi

        Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdiğini söyledi.

        Çarşamba ilçesi Hacıliçay Mahallesi'ndeki bir bahçede kivi hasat şenliği düzenlendi.

        Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 28 ilde gerçekleştirilen kivi üretiminde Samsun'un üretim alanı ve yüksek verim kapasitesiyle önemli konumda bulunduğuna işaret etti.

        Türkiye'de 2025 verilerine göre 44 bin dekar alanda 71 bin ton kivi üretimi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Samsun'da 5 bin 877 dekar alanda yaklaşık 14 bin ton üretim gerçekleştirildi. Samsun, toplam kivi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak üretimiyle Türkiye 2'ncisi, üretim alanı bakımından ise 3'üncü oldu. Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 arttı. 2020 yılında 2 bin 772 dekar olan kivi üretim alanı, 2026 yılında 6 bin 71 dekara yükseldi." dedi.

        REKLAM

        Samsun'da kivi bahçelerinin 4 bin 670 dekarının meyve veren, 1401 dekarının ise henüz meyve vermeyen bahçelerden oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Bu yıl 194 dekar yeni kivi bahçesi tesis edilerek üretimdeki büyüme devam etti. Samsun'da kivi üretimi başta Çarşamba olmak üzere 19 Mayıs, Bafra, Atakum, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çarşamba, yaklaşık 5 bin 500 dekar üretim alanı ve 13 bin 710 ton üretim miktarıyla Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılıyor." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılan analiz ve teknik ekiplerin saha çalışmaları sonucunda Çarşamba'nın kivide bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen "ari alan" ilan edildiğini sözlerine ekledi.

        REKLAM

        Konuşmanın ardından kivi bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Salıpazarı'nda öğrenciler ve gençlerden şehit kabirlerine bakım
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin 2027 yılı tahmini bütçesi 50 milyar TL
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası