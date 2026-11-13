Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas organizasyonları ve şut çalışması gerçekleştirildi.
İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmadı.
Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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