Bakan Yardımcısı Boyraz: "Ankara-Samsun hızlı tren hattı Sarp'a uzanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST) kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. AnkaraSamsun hızlı tren hattının inşaatının sürdüğünü belirten Boyraz, hattın ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzatılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), 1213 Kasım tarihlerinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalin kapanış gününde üniversiteyi ziyaret eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, ilk olarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile makamında görüştü. Ardından festival alanındaki stantları gezen Boyraz, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

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Daha sonra Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrencilerle buluşan Boyraz, Türkiye’nin ulaştırma yatırımları, yerli ve milli teknoloji projeleri ile demir yolu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AnkaraSamsun hızlı tren hattı Sarp’a kadar uzayacak"

UFEST kapsamında Türkiye genelinde 70’in üzerinde program gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, ulaştırma politikalarını toplumun her kesimiyle istişare ederek hayata geçirdiklerini söyledi. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli’nin Türkiye’nin önemli başarıları arasında yer aldığını kaydeden Boyraz, yerli ve milli teknoloji çalışmalarına da değindi. Türkiye’nin saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve milli tren ürettiğini belirten Boyraz, ülkenin kendi uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri olduğunu dile getirdi. AnkaraSamsun hızlı tren hattının inşaatının devam ettiğini aktaran Boyraz, demir yolu ağının ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzatılacağını kaydetti.

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"Bu projeleri gelecekte siz devralacaksınız"

Gençlere seslenen Boyraz, yerli ve milli trenin tasarımından üretimine kadar birçok aşamada genç mühendislerin görev aldığını vurguladı. Gelecekte Türkiye’nin büyük projelerini bugünün öğrencilerinin devralacağını belirten Boyraz, öğrencileri Çamlıca Kulesi, Sakarya’daki TÜRASAŞ fabrikası ve TUSAŞ tesislerine teknik geziye davet etti. Boyraz, öğrencilerle cep telefonu numarasını da paylaşarak gençlerle iletişimin önemine dikkat çekti.

"Ulaşım, devletlerin geleceğini şekillendiren stratejik bir güçtür"

Programın açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise ulaşımın tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde ve devletlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Türkiye’nin son yıllarda ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Aydın, kara yollarından demir yollarına, hava ulaşımından denizciliğe ve haberleşme altyapısına kadar yapılan çalışmaların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini söyledi. Aydın, "AnkaraSamsun hızlı tren projesi, bu dönüşümün en önemli adımlarından biridir. Samsun Limanı'nın Mersin Limanı ile demir yolu üzerinden bütünleşmesi hedefi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yeni bir lojistik perspektif sunmaktadır. Şehir içi ulaşımda raylı sistem yatırımları, bütüncül yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Bütün bu yatırımların anlamı, yalnızca ulaşımın kolaylaşması değildir. Bunlar; daha fazla üretim, daha güçlü ticaret, yeni istihdam alanları, gelişen turizm, büyüyen sanayi ve şehirlerimizin artan rekabet gücü demektir. Samsun'un ulaşım ağlarıyla güçlenmesi, yalnızca kentimizin değil, bütün Orta Karadeniz'in geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

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Programın sonunda, etkinliğe kayıt yaptıran ve salonda bulunan katılımcılar arasında yapılan çekilişle 4 öğrenciye Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

11 kurum tek çatı altında tanıtıldı

Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" kapsamında kış dönemi rotasına dahil edilen OMÜ buluşmasında kurumlar stant açtı. Ziyaretçiler, kurulan simülatörler ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından test etme ve kurum yetkililerinden kariyer olanakları hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.