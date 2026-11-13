TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Havza OSB'de yatırımları inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Havza Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatırımları inceledi.

Muş ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza OSB yetkilileriyle bir araya gelerek yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Muş ve beraberindekiler, Devlet Demir Yolları tarafından inşa edilen yükleme rampası, inşası devam eden Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Havza OSB Transformatör Merkezi inşaatı ile enerji nakil hattı çalışmalarını inceledi.

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Havza OSB'de 1 milyon metrekarelik alanda savunma sanayi üzerine yatırım yapan Prof. Dr. Yasemin Açık ile bir araya gelen Muş ve beraberindekiler, 220 bin metrekarelik alanda temizlik ürünleri üretimi yapacak fabrikanın inşasını ziyaret ederek yatırım sahibi Nurettin Karaman'dan bilgi aldı.