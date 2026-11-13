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        Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı yapıldı

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı, Samsun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı yapıldı

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı, Samsun'da gerçekleştirildi.

        OKA hizmet binasında düzenlenen çalıştayda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve lojistik sektör temsilcilerinin katılımıyla bölgenin lojistik altyapısının geliştirilmesi, uluslararası ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi ve yatırım öncelikleri ele alındı.

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, burada yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2025 yılının sonunda yayımlanan Sanayi Master Planı'nda Türkiye için dört yeni sanayi koridorunun önerildiğini, Samsun-Mersin Sanayi Koridoru'nun bu kapsamda öne çıktığını söyledi.

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        Bu koridorun bir yandan yeni sanayi alanlarının açılmasını bir yandan da lojistik altyapısının güçlendirilmesini öngördüğünü belirten Dicle, "Bir yandan da insan kaynağının bununla uyumlu şekilde değişmesi öngörülüyor. Samsun-Mersin Koridoru'nu önemli bir bölgesel kalkınma hamlesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        Plan kapsamında liman ve demir yolu bağlantıları, lojistik merkezler, depolama ve soğuk zincir altyapısı, yeşil lojistik ve dijitalleşme gibi başlıkların değerlendirildiğini anlatan Dicle, lojistik alanında 10 yıllık süreç için belirlenecek yol haritasının bölgenin rekabet gücünün artırılmasında önemli rol üstleneceğine inandıklarını dile getirdi.

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        Master plan kapsamında 8 tema, 15 strateji ve 15 program altında 103 projeden oluşan kapsamlı bir proje havuzu hazırlandığına işaret eden Dicle, şöyle devam etti:

        "Mayıs 2026'da başlatılan çalışma kapsamında bölgenin sanayi ve dış ticaret kapasitesi, ulaştırma altyapısı, yük hareketleri ve lojistik hizmetleri ayrıntılı olarak incelendi. Dört ilde gerçekleştirilen paydaş istişare toplantıları, kurum görüşmeleri ve saha ziyaretleri sonucunda 400'ün üzerinde paydaş görüşü derlenerek değerlendirildi. Analizlerde Orta Karadeniz'in güçlü ulaştırma altyapısının daha etkin kullanılmasına, özellikle demir yolu taşımacılığının geliştirilmesine, limanlarla OSB'ler başta olmak üzere üretim merkezleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine ve katma değerli lojistik hizmetlerin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya konuldu. Samsun limanlarında 2025 yılında elleçlenen 12,83 milyon ton yükün Karadeniz'deki toplam elleçlemenin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturması, bölgenin lojistik potansiyelini ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer aldı."

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        Sanayi Master Planı'nda Samsun limanlarının uluslararası ticarete açılan ana kapı, Samsun Lojistik Merkezi ve Gelemen Lojistik Merkezi'nin ise bölgesel lojistik ağın temel odakları olarak ele alındığını aktaran Dicle, "Havza-Merzifon-Suluova, Çorum-Sungurlu ve Turhal-Zile akslarında geliştirilmesi önerilen yük toplama ve dağıtım altyapılarıyla dört ilin bütünleşik bir lojistik sistem içerisinde birbirini tamamlaması hedeflendi. Özellikle Karadeniz havzasından gelen tahıl, diğer tarım ürünleri ve sanayi ham maddelerinin kuzeyden güneye taşınmasında Samsun limanlarının ve bölgenin demir yolu-kara yolu bağlantılarının stratejik önemi vurgulandı." diye konuştu.

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        Yapımı süren Delice-Çorum-Samsun Yüksek Standartlı Demiryolu yatırımının etkin ve verimli kullanılarak bölgede demir yolu yük taşımacılığının payının artırılmasının yeşil lojistik dönüşümünün temel unsurlarından biri olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Dicle, kara yolundan demir yoluna kaydırılacak yük akışının özellikle Samsun-Mersin Sanayi Koridoru üzerinde daha düşük emisyonlu taşımacılığın gelişmesini sağlayacağını ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunmasının beklendiğini kaydetti.

        Final çalıştayı kapsamında düzenlenen tematik masa çalışmalarında demir yolu ve liman bağlantıları, lojistik merkezler, ulaştırma koridorları, tarım-gıda lojistiği, yeşil dönüşüm, afet lojistiği, dijitalleşme ve kurumsal koordinasyon başlıkları ele alındı.

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        Katılımcılar, hazırlanan proje önerilerini değerlendirerek bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına ve yeni işbirliği fırsatlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Orta Karadeniz'in lojistik gelişimine yön verecek master planı kapsamında 2027-2029 döneminde kurumsal düzenlemeler, fizibilite çalışmaları ve yatırım hazırlıklarına, 2030-2032 döneminde kapasite artırıcı yatırımlara, 2033-2036 döneminde ise uluslararası ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonun güçlendirilmesine öncelik verilmesi planlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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