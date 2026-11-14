Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardı

        Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardı

        Samsun'da otomobilinin motor kısmına giren kedi, sürücünün fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardı

        Samsun'da otomobilinin motor kısmına giren kedi, sürücünün fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SUV tipi bir aracın motor kısmına gece saatlerinde yavru kedi girdi. Bir süre seyir halinde ilerleyen sürücü, kedi sesi duyması üzerine aracı yol kenarına çekerek sesin geldiği kaputu açtı. Motorun yanında kediyi fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi, sıkıştığı motor bölümünden çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yok olmaktan kurtarıldılar, 3 asırlık tarihe ışık tutuyorlar
        Yok olmaktan kurtarıldılar, 3 asırlık tarihe ışık tutuyorlar
        Vezirköprü'de yatırımlar yerinde incelendi
        Vezirköprü'de yatırımlar yerinde incelendi
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Vezirköprü'de yatırımları inceled...
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Vezirköprü'de yatırımları inceled...
        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Havza OSB'de yatırımları inceledi
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Havza OSB'de yatırımları inceledi
        Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı yapıldı
        Orta Karadeniz Lojistik Master Planı Final Çalıştayı yapıldı