Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardı

Samsun'da otomobilinin motor kısmına giren kedi, sürücünün fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SUV tipi bir aracın motor kısmına gece saatlerinde yavru kedi girdi. Bir süre seyir halinde ilerleyen sürücü, kedi sesi duyması üzerine aracı yol kenarına çekerek sesin geldiği kaputu açtı. Motorun yanında kediyi fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi, sıkıştığı motor bölümünden çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.