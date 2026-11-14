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        Yok olmaktan kurtarıldılar, 3 asırlık tarihe ışık tutuyorlar

        Samsun'un Ladik ilçesinde 14 bin metrekarelik alana sahip Ambarköy Açık Hava Müzesi, 22 tarihi ahşap ambarı, geleneksel köy yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini üç asırlık tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Yok olmaktan kurtarıldılar, 3 asırlık tarihe ışık tutuyorlar

        Samsun'un Ladik ilçesinde 14 bin metrekarelik alana sahip Ambarköy Açık Hava Müzesi, 22 tarihi ahşap ambarı, geleneksel köy yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini üç asırlık tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllardan kalma ahşap yapılarıyla dikkat çekiyor. Birçoğu yakılmak veya yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla temin edilen 22 ahşap buğday ambarının sergilendiği müzede, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusu bulunuyor. Müzede ayrıca yaklaşık 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi de yer alıyor.

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        İçerisinden dere akan Ambarköy'de göl, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüler ile külliye bulunuyor. Geçmişte insanların günlük yaşamlarında kullandıkları tarihi alet ve eşyaların da sergilendiği müze, ziyaretçilerine geleneksel köy yaşamını yakından tanıma imkânı sunuyor.

        "Geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıyor"

        Ladikli eğitimciyazar Hadi Ergül, Ambarköy'ün 2010 yılında dönemin kaymakamı Kadir Perçi'nin girişimleriyle ilçeye kazandırıldığını belirterek, "Ambarköy, ziyaretçilerin gezip görebildiği, dinlenebildiği ve manevi atmosferini yaşayabildiği önemli bir kültürel alan olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Ambarköy'de, çevreden temin edilen 22 ahşap ambar, 78 seren, mısır sergenleri, 45 kuyu, köy evleri ve köy odaları bulunmaktadır. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Ambarköy, bünyesinde barındırdığı köprüler, fırınlar ve kuyular gibi geleneksel yapılarla ziyaretçilerine geçmişe yolculuk imkânı sunmaktadır. Hem tarihi nostaljiyi yaşatan hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe güzel vakit geçirmesini sağlayan Ambarköy, geçmişin kültürel değerlerini günümüze taşıyan önemli bir mesire alanı niteliği taşımaktadır" dedi.

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        Ambarköy'ü gezmek için Alaçam'dan geldiklerini söyleyen Yakup Emre Özçelik ise "Çok güzel, hoşumuza gitti. İlk defa geldik ve beğendik. Tarihi bir yer, bayağı eski. Böyle bir yer olduğunu da bilmiyorduk. Ancak oldukça hoşumuza gitti, güzel bir yer" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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