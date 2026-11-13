Vezirköprü'de yatırımlar yerinde incelendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Samsun'um Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden yatırımları ve planlanan projeleri yerinde inceledi. İlçede gerçekleştirilen programda sanayi, hayvancılık, belediye hizmetleri ve kamu yatırımları gündeme geldi.

Mehmet Muş’a ziyaretinde Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti. Heyeti Vezirköprü’de Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Av. Murat Gül ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil karşıladı.

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne giden heyet, bölgede sürdürülen altyapı çalışmalarını ve sanayi yatırımlarını yerinde gördü. Buradaki incelemelerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Otopark ve Meydan Projesi alanına geçildi. Projenin geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra Çamlık Projesi sahasında incelemelerde bulundu. Programın son ziyaret noktalarından biri de yapımı devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası oldu. Heyet, yeni hizmet binasındaki çalışmaları inceleyerek projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

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Saha ziyaretlerinin ardından düzenlenen toplantıda, Vezirköprü’nün üretim ve yatırım potansiyelini artırması beklenen Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi projeleri ele alındı. Karma OSB’de devam eden altyapı çalışmaları ve yatırım süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda, ilçede kurulması için çalışmaların sürdürüldüğü Besi OTB projesinin de son durumu görüşüldü.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Vezirköprü’nün ekonomik hareketliliğine, üretim kapasitesine ve istihdam imkanlarına sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu. Yatırımların hızlandırılması ve bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapıldı. Vezirköprü’de gerçekleştirilen program, devam eden yatırımların değerlendirilmesi ve ilçenin geleceğine yönelik projeler hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.