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        Atakum'da sağlık taraması

        Samsun'un Atakum Belediyesi, vatandaşları diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek için sağlık taraması hizmeti sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Atakum'da sağlık taraması

        Samsun’un Atakum Belediyesi, vatandaşları diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek için sağlık taraması hizmeti sundu.

        Atakum Belediyesi, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" nedeniyle, diyabet hastalığa dikkat çekmek ve sağlık yaşam konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Akalan Mahallesi’nde sağlık taraması gerçekleştirdi. Akalan Köy Yaşam Merkezine gelen mahalle sakinleri, belediyenin uzman sağlık personeli eşliğinde tansiyondan şeker ölçümüne bir dizi sağlık kontrolünden geçti.

        Diyabet hastalığında erken tanının önemi ve risk faktörlerine dikkat çekilen etkinlikte vatandaşlar, kurum diyetisyeni tarafından doğru ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi. Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezinde ücretsiz olarak sunulan diyetisyen danışmanlığından psikolojik desteğe belediyenin çalışmaları da anlatıldı.

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        Sağlık taramasının ardından bilgilendirmede bulunan Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şafak Ari Emir, "14 Kasım Dünya Diyabet günü sebebiyle bugün Akalan Mahallesi’ndeydik. Uzman sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın tansiyon ve insülin değerlerini kontrol etti. Diyetisyenimiz tarafından, sağlıklı beslenme konusunda önemli bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

        Belediyenin Sağlık İşleri Müdürü Fatma Baradanhosseını ise "Diyabet hastalığı konusunda, farkındalık oluşturmayı amaçladık. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

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