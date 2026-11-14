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        MHP KAÇEP'ten Vezirköprü'de kadınlarla dayanışma buluşması

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) teşkilatı tarafından Vezirköprü'de düzenlenen kahvaltı programında kadınlar bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        MHP KAÇEP'ten Vezirköprü'de kadınlarla dayanışma buluşması

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) teşkilatı tarafından Vezirköprü’de düzenlenen kahvaltı programında kadınlar bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

        Vezirköprü Belediyesi Butik Otel’de gerçekleştirilen buluşmaya KAÇEP Vezirköprü İlçe Başkanı Dilek Taşhan, KAÇEP Samsun İl Başkanı Vennas Akyol, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve il başkan yardımcıları katıldı.

        Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, kadınların sosyal hayattaki etkinliği ve KAÇEP tarafından yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Programda katılımcılara hitap eden KAÇEP Vezirköprü İlçe Başkanı Dilek Taşhan, kadınlarla aynı ortamda buluşmanın kendileri açısından anlamlı olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların teşkilat ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade eden Taşhan, kadınların sosyal ve toplumsal yaşamda daha fazla yer almasının önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.

        KAÇEP Samsun İl Başkanı Vennas Akyol da konuşmasında kadınların toplumun şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Kadınların düşüncelerinin, çalışmalarının ve topluma sundukları katkıların değerli olduğunu kaydeden Akyol, KAÇEP'in kadınlara yönelik faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

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        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise kadınların aile yapısının korunması ve toplumsal değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekti. Kadınların teşkilat çalışmalarına sunduğu katkının önemli olduğunu belirten Mucur, programın hazırlanmasında emeği bulunanlara ve davete katılan kadınlara teşekkür etti.

        Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programı, katılımcıların sohbet etmesi ve karşılıklı iyi dileklerini paylaşmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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