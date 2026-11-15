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        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'

        SAMSUN Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, cerrahi alet üretiminin dünyada Almanya, Türkiye ve Pakistan olmak üzere 3 bölgede yapıldığını belirterek, "Samsun hem menşei hem Batı'daki bir üretim merkezi olması hem de kalite açısından dünyada yaklaşık ikinci sırada yer alıyor. Özellikle steril konteyner üretiminde Samsun, dünyada birinci sırada. Yaklaşık 120 ülkeye buradan cerrahi alet ihracatı yapılıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'

        SAMSUN Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, cerrahi alet üretiminin dünyada Almanya, Türkiye ve Pakistan olmak üzere 3 bölgede yapıldığını belirterek, "Samsun hem menşei hem Batı'daki bir üretim merkezi olması hem de kalite açısından dünyada yaklaşık ikinci sırada yer alıyor. Özellikle steril konteyner üretiminde Samsun, dünyada birinci sırada. Yaklaşık 120 ülkeye buradan cerrahi alet ihracatı yapılıyor" dedi.

        Samsun'un tıbbi cihaz ve cerrahi alet üretiminde uluslararası bir merkez haline geldiğini belirten MEDİKÜM Başkanı Ahmet Alp Doğru, kentte 40'ın üzerinde firmanın üretim yaptığını söyledi. Sektörde yerlilik oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu ifade eden Doğru, "Samsun'da eskiden silah yapan ustalar, şimdi insanları kurtarmak için alet üretiyor. Şu anda yerlilik oranımız yüzde 90'lara yakın. Zaten emek yoğun bir sektör ve üretimin tamamı el işçiliğine dayanıyor. Yerlilik oranını ham maddeyle kıyasladığımızda, sektörün katma değeri çok yüksek bir üretim alanı olması nedeniyle yüzde 90 yerli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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        'HAM MADDE KONUSUNDA DIŞA BAĞIMLIYIZ'

        Çalışmalarla yerlilik oranını yüzde 100’e getirmek istediklerini söyleyen Doğru, "Doğal kümelenme, Samsun'da sonradan oluşturulmuş bir yapı değil. Bu sürecin başlangıcı, 1970'lerin sonunda Samsun'da bir ailenin cerrahi aletlerin tamirine başlamasıyla gerçekleşiyor. Daha sonra üretime geçiliyor. O firmadan ayrılanların da sektöre katılmasıyla birlikte bugün Samsun'da tıbbi cihaz ve cerrahi alet üreten 40'ın üzerinde firma bulunuyor. Dünyada cerrahi alet üretimi Almanya, Samsun ve Pakistan olmak üzere 3 bölgede yapılıyor. Dolayısıyla Samsun hem menşei hem Batı'daki bir üretim merkezi olması hem de kalite açısından dünyada yaklaşık ikinci sırada yer alıyor. Özellikle steril konteyner üretiminde Samsun, dünyada birinci sırada. Yaklaşık 120 ülkeye buradan cerrahi alet ihracatı yapılıyor. Ham madde konusunda dışa bağımlıyız ancak valiliğimizin öncülüğünde, bu alanda bir Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) tesisi projesi var. HASDÖV projesi olarak yürütülen bu çalışmayla birlikte dışa bağımlılığımız azalacak, hatta dışa bağımlılığı tamamen ortadan kalkacak. Böylece Samsun'da tamamen yerli ve milli cerrahi aletler üretmiş olacağız. Şu anda da üretim yapıyoruz ancak bu projeyle üretimimizi tamamen yerli ve milli hale getireceğiz" dedi.

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        'DEVLETİMİZ, SEKTÖRÜN ARKASINDA CİDDİ DURUYOR'

        Doğru, "Devletimiz bu konuda ciddi anlamda destekçimiz. AK Parti Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş, Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan, sektörün ciddi şekilde arkasında duruyorlar. Samsun gelişti. Artık dünyaya ayak uydurmaya başladık. Şu anda şehirde yalnızca cerrahi alet üretilmiyor. Steril konteynerler, beyin cerrahisinde kullanılan yüksek devirli motorlar, kardiyovasküler ve ortopedi cerrahisinde kullanılan elektrikli ve elektronik el aletleri, deri transplantasyonunda kullanılan cihazlar, medikal gaz sistemleri, işitme cihazları, kemoterapi ünitelerinde kullanılan özel pompalar ve bunların setleri de üretiliyor. Dolayısıyla cerrahi alet üretimiyle başlayan Samsun'daki bu gelişim sonucunda bugün, ciddi bir hastanenin donanımının yüzde 20'sini, yüzde 30'unu karşılayabilecek tıbbi cihaz ve medikal malzeme üretimi yapılıyor. Bu arada 2017 yılında açtığımız ve ilk mezunlarını 2021 yılında verdiğimiz Tıbbi Cihazlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de var. 2 üniversitemizde bir ön lisans, bir de lisans bölümümüz bulunuyor. Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzemiz var. Şehir bu kültürü tamamen benimsemiş durumda ve bu şekilde ilerliyoruz. Devletimize teşekkür ederiz. Sektörün arkasında ciddi şekilde duruyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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