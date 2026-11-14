TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Tarım Fuarı'nı gezdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Tarım, Hayvancılık ve Fındık Teknolojileri Fuarı'nı gezdi.

Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile fuarı gezerek üreticilerle sohbet etti.

Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü olmak üzere üç önemli ovası bulunduğunu belirten Muş, Samsun'un üretim şehri olduğunu vurguladı.

Muş, "Böylesi önemli bir kent önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. Hem üreticiler hem çiftçiler fuardan memnun. Bu organizasyonlara devam edeceğiz. Samsun'u tarımın yanında sanayi ile de güçlendirerek önemli bir ticaret merkezi haline getirmiş olacağız." dedi.

REKLAM

Bafra'da bulunan Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasiteye ulaştığına işaret eden Muş, şöyle konuştu:

"Bafra zaten verimli bir alüvyon ovasına sahip. Orada DSİ'nin de sulama ve drenaj ile alakalı önemli bir yatırımı var. Türkiye'nin sebze ihtiyacını karşılayan önemli bir ova. Bafra Ovası'nın yüksek kotları ile alakalı sulama projemiz var. Bir baraj yapımını planlıyoruz. İlyaslı Barajı'nın proje çizim aşamaları devam ediyor. Bu proje bittiğinde Bafra Ovası'nın yüksek kotlarının da sulanabilir hale gelmiş olacağını göreceğiz. Dolayısıyla bu, Samsun'un tarımsal üretimini daha da artırmış olacak."