Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Öznur C'nin (41) kullandığı 57 AV 020 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Lengerli Kavşağı'nda, Durmuş K. (82) yönetimindeki 55 EK 174 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra 57 AV 020 plakalı araçta bulunan Canan D. (50) ile çocukları E.C. (13) ve İ.C. (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.