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        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden ve üretime başlayan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden ve üretime başlayan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        Vali Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri, Samsun Teknoloji OSB'yi ziyaret ederek fabrikalardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, 530 dönümlük alanda yapımı devam eden otomotiv fabrikasının inşaatını inceledi. Ağır ticari araçlar için motor, süspansiyon kabini ve elektrik sistemleri başta olmak üzere 24 farklı grupta 20 binden fazla ürün üreten şirketin, 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

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        İçme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemlerine yönelik 2 binden fazla ürün çeşidiyle 75 ülkeye ihracat yapan plastik fabrikanın inşaatını da inceleyen heyet, 150 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve üretime başlayan kablo fabrikasını gezdi.

        Heyet, ziyaretlerde fabrikaların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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