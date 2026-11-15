Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"

        Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"

        Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"

        Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlkadım'ın önemli kırsal mahallelerinden birisi olan Çelikalan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        "İlkadım'ın her noktasına eşit hizmet"

        Kırsal mahallelere yönelik hiçbir hizmeti aksatmadıklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlçemizin doğası, sosyal yaşamı, tarımsal faaliyetleri ve yayla şenlikleriyle ünlü mahallesi Çelikalan'da hemşehrilerimizle buluştuk. Kırsal mahallelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, mahalle sakinlerimizle hasbihal etme fırsatı yakalıyoruz. Karşılıklı istişarelerle mahallelerimizin ihtiyaçlarının çözümü için fikir alışverişinde bulunuyoruz. İlkadım Belediyesi olarak kırsal mahallerimizi önemsiyor ve her birine ayrı ayrı değer veriyoruz. Kırsal mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

        REKLAM

        Kırsal mahallerin en önemli taleplerinden olan yol yapım, bakım ve onarımı için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Kurnaz, "İlçemizdeki 11 kırsal mahallemizde, geçtiğimiz 2 buçuk yılda, 150 kilometreden fazla yol çalışması gerçekleştirdik. Belirlenen program dahilinde fen işleri çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Bunların yanı sıra mahallelerimizde diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Kırsal mahallerimizdeki ibadethanelerimizde de gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kırsaldaki işlerini aksatmadan sürdürüyor. İlkadım Belediyesi olarak, kırsal mahalle kent merkezi ayrımı yapmadan, hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Çelikalan Mahalle Muhtarı Mustafa Tüsün, Çanakçı Mahalle Muhtarı Nevzat Koyuncu, Bilmece Mahalle Muhtarı Erdal Özgür, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Mustafa Karaduman ile mahalle sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Canik'ten ailelere özel proje: 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor'
        Canik'ten ailelere özel proje: 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor'
        Bafra'da öğrencilere deneme sınavı desteği
        Bafra'da öğrencilere deneme sınavı desteği
        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme
        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme
        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'
        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakaları, Samsun'da baş...
        Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakaları, Samsun'da baş...