Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlkadım'ın önemli kırsal mahallelerinden birisi olan Çelikalan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

"İlkadım'ın her noktasına eşit hizmet"

Kırsal mahallelere yönelik hiçbir hizmeti aksatmadıklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlçemizin doğası, sosyal yaşamı, tarımsal faaliyetleri ve yayla şenlikleriyle ünlü mahallesi Çelikalan'da hemşehrilerimizle buluştuk. Kırsal mahallelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, mahalle sakinlerimizle hasbihal etme fırsatı yakalıyoruz. Karşılıklı istişarelerle mahallelerimizin ihtiyaçlarının çözümü için fikir alışverişinde bulunuyoruz. İlkadım Belediyesi olarak kırsal mahallerimizi önemsiyor ve her birine ayrı ayrı değer veriyoruz. Kırsal mahallelerimize hizmetlerin en kalitelisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

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Kırsal mahallerin en önemli taleplerinden olan yol yapım, bakım ve onarımı için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Kurnaz, "İlçemizdeki 11 kırsal mahallemizde, geçtiğimiz 2 buçuk yılda, 150 kilometreden fazla yol çalışması gerçekleştirdik. Belirlenen program dahilinde fen işleri çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Bunların yanı sıra mahallelerimizde diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Kırsal mahallerimizdeki ibadethanelerimizde de gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kırsaldaki işlerini aksatmadan sürdürüyor. İlkadım Belediyesi olarak, kırsal mahalle kent merkezi ayrımı yapmadan, hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

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Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Çelikalan Mahalle Muhtarı Mustafa Tüsün, Çanakçı Mahalle Muhtarı Nevzat Koyuncu, Bilmece Mahalle Muhtarı Erdal Özgür, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Mustafa Karaduman ile mahalle sakinleri katıldı.