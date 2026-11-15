Bonzai ham maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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