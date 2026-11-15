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        Bonzai ham maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Bonzai ham maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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