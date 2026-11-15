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        Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik projede eğitimler başladı

        Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanan ve Proje Destek Sistemi (PRODES) tarafından yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında proje hazırlamaya yönelik eğitimler verilmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik projede eğitimler başladı

        Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanan ve Proje Destek Sistemi (PRODES) tarafından yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında proje hazırlamaya yönelik eğitimler verilmeye başladı.

        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından hazırlanan "PROGEL Gönüllülük Okulu: Erasmus+ ve Projeler Dünyasına Giriş Projesi"nin yürütme takvimi kapsamında Erasmus+ KA152, KA153, KA154 ve ESC30-SOL programları hakkındaki eğitimler 5 gün sürecek.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitimlerin ilk gününde açılış konuşması yapan Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, eğitime Türkiye'nin farklı illerinden 18 gencin katılımıyla başlandığını ifade ederek dernek ve yürütülen projenin amaçları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

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        Dikmen amaçlarının gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı, gençlerin proje hazırlama kapasitesini geliştirmeyi ve özellikle Erasmus+ programına ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin Avrupa kaynaklı projelerden olabildiğince yararlanabilmek amacı ile iyi bir altyapıya sahip olmamız gerekli. Bunun için de bu tür eğitim faaliyetleri çok önemli. Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim." dedi.

        Eğitimin ilk gününde-Proje Hakkında Bilgilendirme, Proje Yol Haritası, Proje Döngüsü (PCM) gibi konularda katılımcılara eğitim verildi.

        Eğitimlerin ardından katılımcılar için teknik gezi düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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