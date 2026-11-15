Samsun Tarım, Hayvancılık ve Fındık Teknolojileri Fuarı sona erdi

Samsun'da tarım sektöründeki yeniliklerin ve modern üretim teknolojilerinin tanıtıldığı Tarım, Hayvancılık ve Fındık Teknolojileri Fuarı sona erdi.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 110'dan fazla firma, ürün ve teknolojilerini üreticilerin beğenisine sundu.

Beş gün süren ve özellikle hafta sonu yoğun ilgi gören fuarda, tarım makineleri, ekipmanlar, yeni tohum çeşitleri, fidan ve fideler ile tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknolojiler tanıtıldı.

Samsun ve çevre illerden gelen üreticiler, sektördeki yenilikleri yakından inceleme ve firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

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Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi.