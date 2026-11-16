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        Samsunsporlu Ümmigülsüm Arlı, Muaythai dünya 2'ncisi oldu

        SAMSUNSPOR Kulübü milli sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde dünya 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Samsunsporlu Ümmigülsüm Arlı, Muaythai dünya 2'ncisi oldu

        SAMSUNSPOR Kulübü milli sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde dünya 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

        Yunanistan'ın Atina kentinde 6-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ümmügülsüm Arlı, Genç Kadınlar 48 kilogram kategorisinde finale yükseldi. Final müsabakasının ardından dünya 2'ncisi olan Arlı, gümüş madalya kazandı. Samsunspor Kulübün'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün milli boksörü Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Genç Kadınlar 48 kilogram kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanmış; bu önemli başarıyı ülkemize ve şehrimize armağan etmiştir. Avrupa şampiyonluğunun ardından Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada bir kez daha gururla dalgalandıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor; bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Ümmügülsüm Arlı'nın başarılarının artarak devam etmesini diliyor, kendisiyle gurur duyuyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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