Bu yol hız kesiyor: Sonbahar güzelliği büyülüyor

Vezirköprü ilçesinin farklı noktalarında da sonbaharın renkleri etkisini gösterdi. Yeşil alanların sarı, turuncu ve kızıl tonlarla buluştuğu bölgede, doğanın mevsimsel değişimi havadan görüntülere de yansıdı.

SamsunAnkara kara yolu güzergâhında ve Vezirköprü ilçesinin çeşitli noktalarında sonbaharın etkisiyle doğa farklı renklere büründü. Ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına dönüşen yaprakları, bölgede renkli manzaralar oluşturdu.

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