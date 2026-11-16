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        5 üniversiteden 15 akademisyen, TÜBİTAK destekli projeyle 234 lisede araştırma yapacak

        "Gençlik ve Şiddet Araştırması Projesi" kapsamında 5 üniversiteden 15 akademisyen, 23 ildeki yaklaşık 6 bin öğrenciyle yüz yüze görüşerek şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını belirlemeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        5 üniversiteden 15 akademisyen, TÜBİTAK destekli projeyle 234 lisede araştırma yapacak

        "Gençlik ve Şiddet Araştırması Projesi" kapsamında 5 üniversiteden 15 akademisyen, 23 ildeki yaklaşık 6 bin öğrenciyle yüz yüze görüşerek şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını belirlemeye çalışacak.

        Liselerde şiddet olaylarının nedenlerini bilimsel verilerle ortaya koymak ve soruna çok yönlü çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turan yürütücülüğünde "Gençlik ve Şiddet Araştırması Projesi" başlatıldı.

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen projede lise öğrencilerinde şiddet eğilimini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler bir arada ele alınarak, sorunun kaynaklarının kapsamlı şekilde analiz edilmesi hedefleniyor.

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        Prof. Dr. İbrahim Turan, AA muhabirine, "Gençlik ve Şiddet Araştırması Projesi"ni şubat ayında TÜBİTAK'a sunduklarını söyledi.

        Projeye OMÜ'nün yanı sıra Marmara, Dokuz Eylül, Recep Tayyip Erdoğan ve Hitit üniversitelerinden 15 akademisyenin katkı sunduğunu belirten Turan, araştırma kapsamında 23 ildeki 234 lisede yaklaşık 6 bin öğrenciyle yüz yüze görüşme yapacaklarını ifade etti.

        - Çalışmanın ardından sonuçların değerlendirileceği çalıştay düzenlenecek

        Projenin 2027 yılının mart ayında tamamlanacağını kaydeden Turan, "Bu çalışmada hem aile değerlerini hem okul iklimini hem akran ilişkilerini hem sosyal medya bağımlılığını hem de şiddet eğilimini birlikte ele alıyoruz. Dolayısıyla karmaşık bir yapıyı birlikte değerlendirmek ve elde ettiğimiz sonuçları analiz etmek biraz zaman alabilir. Analizleri tamamladıktan sonra çalıştayla sonuçları masaya yatıracağız." diye konuştu.

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        Proje sonuçlandığında elde edilen verileri rapora dönüştüreceklerini belirten Turan, şunları söyledi:

        "Samsun'da pilot ailede okul ve öğrenci, yani veli-okul işbirliğinde bir pilot eğitim programı tasarlıyoruz. Zaten projemizin temel çıktılarından bir tanesi de burasıydı. Sonrasında elde ettiğimiz verileri web sayfamız aracılığıyla hem merak eden topluma hem de kurumlara yönelik paylaşacağız. Böylece hem farkındalığı artırma hem kamu kurum ve kuruluşlarına bir politika raporu hazırlama hem de Samsun üzerinde bir pilot uygulamayla eğitim programlarının verimliliğini değerlendirme imkanı olacaktır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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