Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Eski evden çıkan cam şişedeki sentetik boya, Sağlık Müzesi'nde sergileniyor

        Eski evden çıkan cam şişedeki sentetik boya, Sağlık Müzesi'nde sergileniyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da bir doktorun evinde yapılan yıkım sırasında duvarın içindeki gömme dolapta cam şişesiyle bulunan ve yaklaşık 170 yıllık olduğu değerlendirilen sentetik boya, Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Eski evden çıkan cam şişedeki sentetik boya, Sağlık Müzesi'nde sergileniyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da bir doktorun evinde yapılan yıkım sırasında duvarın içindeki gömme dolapta cam şişesiyle bulunan ve yaklaşık 170 yıllık olduğu değerlendirilen sentetik boya, Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

        Kentte bir müteahhit tarafından bir binanın yıkımı sırasında bulunan içinde mor sıvı olan şişe, doktora ait evde bulunduğu için ilaç olabileceği değerlendirilerek Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne getirildi.

        Yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilen "mauveine" adlı sentetik boya, şişesiyle müzenin koleksiyonuna dahil edildi.

        Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 yıllık eski bir vagon tamir atölyesinin restore edilmesiyle 2021 yılında ziyarete açılan müzenin, Türkiye'nin ilk cerrahi aletler ve sağlık müzesi olma özelliğini taşıdığına işaret etti.

        REKLAM

        Müzenin Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve medikal sektörünün işbirliğiyle oluşturulduğunu belirten Doğru, burada sergilenen eserlerin hem tıp tarihine ışık tuttuğunu hem de kentin sağlık sanayisindeki birikimini ziyaretçilerle buluşturduğunu dile getirdi.

        Müzeye son kazandırılan eserlerden birinin tarihi bir şişe içindeki sentetik boya olduğunu anlatan Doğru, "Bu şişe Samsun'da bir doktorun evinde bulunuyor. Çok eski bir doktorun, yaklaşık 100 yıllık evi yıkılıyor. Onun duvarının içinden çıkıyor bu. Şişesinden de gördüğünüz üzere çok orijinal bir malzeme. Yaklaşık 170 yıllık elimizde böyle bir ürün var." dedi.

        REKLAM

        Şişenin müzeye kazandırılma süreci hakkında da bilgi veren Doğru, "Bu malzeme dünyadaki kimyevi ilaçların ilk ham maddesi. Bunu Samsun'da müteahhitlik yapan bir iş adamı ağabeyimiz bulunca hemen buraya getiriyor. 'Herhalde bu ilaç veya kimyevi bir madde, siz anlarsınız, bakın.' diyor. Londra'daki ilaç müzesinde var, bir de Samsun'daki sağlık müzemizde var. Araştırdık, başka bir yerde bulamadık biz şu an için" diye konuştu.

        Tarihi şişenin Samsun'da sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Doğru, vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

        - "1856 yılında keşfedilmiş bir sentetik boya"

        REKLAM

        Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu arkeolog Begüm Aydın da şişedeki maddenin ilaç endüstrisi ve kimya tarihi açısından önem taşıdığını söyledi.

        Mauveine adlı maddenin halk arasında "Anilin moru" ve "Perkin moru" olarak da bilindiğine işaret eden Aydın, "Mauveine adı verilen bir sentetik boyadır. İlk William Henry Perkin tarafından 1856 yılında keşfedilmiştir." bilgisini paylaştı.

        Sıtma tedavisinde kullanılan kininin laboratuvarda sentezlenmesine yönelik çalışmalar sırasında "mauveine"nin tesadüfen keşfedildiğini ve bu keşfin modern kimya ile ilaç endüstrisinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildiğini anlatan Aydın, Londra'daki bir müzede de örneğinin sergilendiğini belirtti.

        REKLAM

        Aydın, içindeki boyayla şişenin Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Samsun'da taşıt sayısı 565 bine yaklaştı Kentteki araç sayısı bir ayda 2 bi...
        Samsun'da taşıt sayısı 565 bine yaklaştı Kentteki araç sayısı bir ayda 2 bi...
        Alzheimer hastalarında "TPS tedavisi" ile unutkanlığın etkileri azaltılabil...
        Alzheimer hastalarında "TPS tedavisi" ile unutkanlığın etkileri azaltılabil...
        5 üniversiteden 15 akademisyen, TÜBİTAK destekli projeyle 234 lisede araştı...
        5 üniversiteden 15 akademisyen, TÜBİTAK destekli projeyle 234 lisede araştı...
        Samsunsporlu Ümmigülsüm Arlı, Muaythai dünya 2'ncisi oldu
        Samsunsporlu Ümmigülsüm Arlı, Muaythai dünya 2'ncisi oldu
        430 yıllık camide ahşap işçiliği göz kamaştırıyor
        430 yıllık camide ahşap işçiliği göz kamaştırıyor
        Bu yol hız kesiyor: Sonbahar güzelliği büyülüyor
        Bu yol hız kesiyor: Sonbahar güzelliği büyülüyor