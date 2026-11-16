Başkan Sandıkçı: "Sahada çalışıyor, yeni eser ve hizmetler kazandırıyoruz"

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni yollarla ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini, altyapı ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Üstyapı ve altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda gerçekleştirdikleri yenilemelerin yanı sıra yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını genişletmeyi sürdürdüklerini belirtti. 2026 yılı planlamalarındaki doğal gaz ve fiber optik altyapı çalışmalarında son aşamalara gelindiğini kaydeden Başkan Sandıkçı, ilçenin 52 mahallesinde hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Canik için çalışmayı ve üretmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Sandıkçı, "Eser ve hizmet seferberliğiyle yeni projeleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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Yeni sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini ifade ederek, "Canik'imiz için sahada gayretle çalışıyor, yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyor, çalışmalarımızı yerinde takip ediyoruz. İstişare kültürü, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların aşamaları ile ilgili hemşehrilerimizi bilgilendiriyoruz. Ortak akıl anlayışıyla sahada yürüttüğümüz çalışmalarla etkin ve hızlı hizmet çıtamızı yukarıya taşımaya devam ediyoruz. İlçemizin hem bugününe hem de geleceğine değer katan yeni yatırımları hizmete sunmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.