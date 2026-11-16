Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 16.11.2026 - 14:08 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında M.K'yi (34) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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