Samsun'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen N.K'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin 10 Kasım'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan N.K. (67) olduğu tespit edildi.

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