Uyuşturucudan hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.B. yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.