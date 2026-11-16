Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

        Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen aramada 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Samsun'da 135 bin 465 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 135 bin 465 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yargıtay'dan Samsun'daki cinayet davasında kısmi bozma kararı
        Yargıtay'dan Samsun'daki cinayet davasında kısmi bozma kararı
        Samsun'un yeşil enerji vizyonu COP31'de
        Samsun'un yeşil enerji vizyonu COP31'de
        Uyuşturucudan hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucudan hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 bin 487 hap ele geçirildi
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 bin 487 hap ele geçirildi
        Samsun'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Samsun'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi