Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen aramada 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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