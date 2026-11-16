Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samed Onur: "Kendimizi Galatasaray maçında en iyi şekilde göstereceğiz"

        Samed Onur: "Kendimizi Galatasaray maçında en iyi şekilde göstereceğiz"

        Samsunspor'un 24 yaşındaki orta sahası Samed Onur, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp, Samsunspor camiasına layık bir performans göstermek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Samed Onur: "Kendimizi Galatasaray maçında en iyi şekilde göstereceğiz"

        Samsunspor’un 24 yaşındaki orta sahası Samed Onur, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp, Samsunspor camiasına layık bir performans göstermek istediklerini söyledi.

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızıbeyazlı ekibin orta saha oyuncusu Samed Onur da karşılaşma öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Milli araya galibiyetle girmenin takıma moral verdiğini ifade eden Onur, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

        REKLAM

        "Kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz"

        Milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samed Onur, "Artık sonunda mutluyuz, mutlu bir şekilde milli araya girdik. İyi çalıştık. Galatasaray maçından önce bir haftamız daha var. Bu haftayı taktiksel olarak değerlendireceğiz ve maça hazırlanacağız. Galatasaray maçı bizim için kendimizi gösterme maçı. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık bir şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

        "Hangi zemin olursa olsun futbol 11'e 11 başlıyor"

        Galatasaray müsabakasının RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olmasına da değinen Onur, stadyum değişikliği haberini kısa süre önce aldıklarını dile getirerek, "Az önce haberi aldık. Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11’e 11 başlıyor. 11’e 11 biter veya biz kazanırız da maç biter, öyle umuyoruz. Tabii RAMS Park’ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir stat. Maalesef öyle olmayacak. Bizim için fark etmez. Başakşehir olur, neresi olursa olsun. Biz sahada en iyi futbolu göstermek istiyoruz. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İnşallah artık gol ve asistler de yaparım"

        Bireysel ve takım hedeflerine ilişkin de konuşan Samed Onur, önceliğinin sağlıklı kalmak ve forma şansı bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledi. Kırmızıbeyazlı futbolcu, "Her oyuncunun bireysel hedefleri var. Benim bireysel hedefim öncelikle sağlıklı kalmak. Bu en önemlisi. Sonra ne kadar süre alabilirsem oynamak ve elimden gelenin fazlasını yapmak. İnşallah artık gol ve asistler de yaparım. Takım olarak en önemlisi kazanmak. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bireysel hedeflerimiz elbette var ama ben günden güne bakmaya çalışıyorum. Bugün en iyi Samet nasıl olabilirim, onun peşindeyim. Bazen dinlenmek gerekiyorsa dinleneceğiz, çalışmak gerekiyorsa çalışacağız. Bu konuda şüpheniz olmasın. Her zaman çalışıyoruz. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu Galatasaray maçı içinde geçerli" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 6 bin gebeye 58 koordinatör ebe ile dijital ebe desteği
        Samsun'da 6 bin gebeye 58 koordinatör ebe ile dijital ebe desteği
        Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi; 11 gözaltı
        Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi; 11 gözaltı
        Samsun'da "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı"
        Samsun'da "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı"
        Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
        Samsun'da 59 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
        Samsun'da 135 bin 465 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 135 bin 465 uyuşturucu hap ele geçirildi