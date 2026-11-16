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        Samsun'da 6 bin gebeye 58 koordinatör ebe ile dijital ebe desteği

        Samsun'da anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesine dijital destek eklendi. Koordinatör ebeler, gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarını evlerinde ziyaret ederken çeşitli nedenlerle yüz yüze görüşemediği gebelere Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden ulaşarak online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Samsun'da 6 bin gebeye 58 koordinatör ebe ile dijital ebe desteği

        Samsun’da anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesine dijital destek eklendi. Koordinatör ebeler, gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarını evlerinde ziyaret ederken çeşitli nedenlerle yüz yüze görüşemediği gebelere Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden ulaşarak online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dijital uygulamanın tanıtımı, Canik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda, koordinatör ebeler ile iki anne adayı arasında online görüşme yapıldı. Ekran üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde anne adaylarının gebelik süreçleri hakkında bilgi alınırken doğuma hazırlık, normal doğum, anne sütü ve bebek bakımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca anne adaylarının merak ettikleri sorular koordinatör ebeler tarafından yanıtlandı.

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        Uygulamayla birlikte ev ziyaretlerine katılamayan, çalışan veya çeşitli nedenlerle evinde sağlık personeliyle görüşmek istemeyen gebelere de ulaşılması hedefleniyor. Koordinatör ebeler, online görüşmeler aracılığıyla anne adaylarının gebelik süreçlerini takip ederek ihtiyaç duyduklarında sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapabiliyor. Dijital sistem, yüz yüze danışmanlık hizmetlerinin mümkün olmadığı durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülmesini sağlıyor.

        "Her gebeye mutlaka ulaşmak istiyoruz"

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hatice Öz, uygulamanın gebelere daha kolay ulaşabilmek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, koordinatör ebelerin anne adaylarıyla düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmelerde gebeliğin sağlıklı geçirilmesi, normal doğum ve anne sütü gibi konuların ele alındığını ifade eden Öz, "Bakanlığımızın ‘Her Gebeye Bir Ebe’ projesi kapsamında koordinatör ebelerimiz gebelerimizle görüşmeler sağlıyor. Bu görüşmelerde gebeliğin sağlıklı geçmesini, normal doğumu ve anne sütünü konuşuyoruz. Ayrıca ihtiyaçları olduğu takdirde başvurabilecekleri sağlık kuruluşlarını tanıtıyoruz. Gebeliğinin son üç ayına girmiş anne adaylarımızı koordinatör ebelerimiz evlerinde ziyaret ediyor. Ancak çalışan gebelerimiz veya çeşitli nedenlerle ev ziyaretini kabul edemeyen gebelerimizle uzaktan erişim yoluyla görüşmeler yapıyoruz" dedi.

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        Online görüşmelerin hem anne adayları hem de sağlık personeli açısından kolaylık sağladığını dile getiren Öz, "Biz her gebeye mutlaka ulaşmak, gebe okulu, beslenme, gebelikte sağlık ve normal doğum konularında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerle yüz yüze gelemediğimiz gebelerimizle ekran vasıtasıyla görüşerek aynı iletişimi kurmaya çalışıyoruz. Onların bize sormak istediklerini cevaplıyor, doğru sağlık mesajlarını aktarıyoruz. Bu sistem hem gebelerimiz hem de bizim için pratiklik sağlıyor" diye konuştu.

        Samsun’da yaklaşık 6 bin gebe bulunuyor

        Samsun’daki gebe ve doğum sayılarına ilişkin de bilgi veren Öz, kentte yıllık doğum sayısının yaklaşık 6 bin, takip edilen gebe sayısının da 6 bine yakın olduğunu belirtti. Son üç aylık dönemine girmiş yaklaşık 500 gebe bulunduğunu aktaran Öz, hizmetin 58 koordinatör ebe tarafından yürütüldüğünü ve ebe sayısının artırılmasının planlandığını kaydetti.

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        Uzaktan erişimle gerçekleştirilen görüşmelerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Öz, "Birinci basamakta sunduğumuz bütün hizmetler ücretsiz. Koordinatör ebelerimizin verdiği bu hizmetler de ücretsiz. Uzaktan erişimle yapılan tüm sağlık görüşmeleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu çalışmayı yalnızca koordinatör ebelerimizle değil, aile hekimlerimiz ve sağlık merkezlerimiz aracılığıyla da yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Yüz yüze görüşmeleri sürdürmek istiyoruz"

        Online görüşmelerin ev ziyaretlerinin yerini almayacağının altını çizen Öz, anne adaylarıyla yüz yüze iletişimi sürdürmek istediklerini belirterek, "Biz her gebemizi evinde ziyaret etmek, onların da bizi gebe okullarında ziyaret etmelerini istiyoruz. Gebe okullarında anlattığımız konular da farklı. Gebelerimizle yan yana, omuz omuza ve yakın olmayı tercih ediyoruz. Ancak ulaşımda sıkıntı yaşadığımızda veya hiçbir şekilde birbirimizi göremediğimizde ekran üzerinden de görüşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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