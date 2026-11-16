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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Palamudun tanesi 50 liraya düştü: "40 yıldır böyle ucuzluk ve bolluk görmedim"

        Palamudun tanesi 50 liraya düştü: "40 yıldır böyle ucuzluk ve bolluk görmedim"

        Samsun'da palamut fiyatı 50 liraya kadar düştü. Geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatının yarı yarıya düşmesi vatandaşları sevindirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Palamudun tanesi 50 liraya düştü: "40 yıldır böyle ucuzluk ve bolluk görmedim"

        Samsun’da palamut fiyatı 50 liraya kadar düştü. Geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatının yarı yarıya düşmesi vatandaşları sevindirdi.

        Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamudun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi. 40 yıllık balıkçı olduğunu belirten Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü. Palamut sanki geri döndü. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut alsın, doyasıya balık yesin" diye konuştu.

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