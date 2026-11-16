Samsun'da narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Bu kapsamda ilçede belirlenen adreste yapılan aramada 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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