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        Samsun'da narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Samsun'da narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçede belirlenen adreste yapılan aramada 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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