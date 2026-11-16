Çocuklar üniversitede geri dönüşümü öğreniyor

Samsun'da hayata geçirilen Sıfır Atık Evim Projesi kapsamında, çocuklara sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırılıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen programda çocuklar, çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitim alırken atıkların değerlendirilme süreçlerini de yerinde gözlemliyor.

Samsun Valiliği'nin himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 16, 17 ve 19 Kasım tarihlerinde OMÜ'de farkındalık programı gerçekleştiriliyor. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde bakım ve koruma altında bulunan 618 yaş aralığındaki çocukların katıldığı programda, atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, doğru ayrıştırılması ve organik atıkların değerlendirilmesi konularında eğitim veriliyor.

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OMÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin katkılarıyla Çevre Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda çocuklar, sıfır atık ve çevre bilinci konulu sunumlara katılıyor. Eğitimlerin yanı sıra üniversitenin kompost tesisi, Depozitosu Olan Ambalaj İade Makinesi ve geçici atık depolama alanını ziyaret eden çocuklar, geri kazanım süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buluyor.

"Çocuklarımızda sıfır atık bilincinin oluşmasını hedefliyoruz"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yusuf Duru, Sıfır Atık Evim Projesi ile çocuklarda çevre bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu'nda çocuklarımızla birlikteyiz. Sıfır Atık Evim Projesi'nin açılış programını gerçekleştirdik. Projemiz, çocuklarımızda ve çocuk evlerimizde sıfır atık bilincinin geliştirilmesi ve bu uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla başlatıldı" dedi.

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Projenin Millî Gönüllülük Hareketi İyilik Var Platformu üzerinden koordine edildiğini ifade eden Duru, "Büyükşehir Belediyemiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, yerel belediyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz bir proje. Bu kapsamda evlerimize sıfır atık dönüşüm kutuları yerleştireceğiz. Çocuklarımıza ve ev sorumlularımıza eğitimler düzenleyeceğiz. Sonucunda çocuklarımızda sıfır atık bilincinin oluşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"COP31 sürecinde çevre bilincine katkı"

Türkiye'nin bu yıl COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Duru, "Bizler de bu anlamlı senede böyle bir etkinlikle bu bilince katkı sunmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

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Projenin, çocukların günlük yaşamlarında sürdürülebilir alışkanlıklar edinmelerini sağlamak amacıyla çocuk evlerinde yapılacak uygulamalarla devam edeceği öğrenildi.