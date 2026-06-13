Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri OMÜ'de "TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" düzenlendi

        OMÜ'de "TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Mentör Eşliğinde Adım Adım Proje Önerisi Geliştirme: TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        OMÜ'de "TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Mentör Eşliğinde Adım Adım Proje Önerisi Geliştirme: TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OMÜ AR-GE Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, OMTEL Otel'de düzenlendi.

        Genç araştırmacılar ile deneyimli akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda TÜBİTAK 1001 Programı'na yönelik proje hazırlama süreçleri ele alınırken, nitelikli proje başvurularının artırılmasına yönelik yöntemler ve deneyimler paylaşıldı.

        OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, etkinliğin üniversite bünyesinde daha önce gerçekleştirilen stratejik değerlendirme toplantılarının sonucu olduğunu belirtti.

        Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Engiz, "Proje süreçlerinde deneyim paylaşımı büyük önem taşıyor. Bu süreci daha önce başarıyla deneyimlemiş akademisyenlerimizin rehberliği sayesinde proje başvuru sayılarımızı ve kabul oranlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

        AR-GE Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Yıldırım ise başarılı bir projenin yalnızca iyi bir fikirden ibaret olmadığına dikkati çekerek, "TÜBİTAK 1001 Programı, bilim dünyasının en önemli destek mekanizmalarından biridir. Özgün değer, yöntem, yaygın etki ve bütçe planlamasının proje başarısında belirleyici unsurlar olmaktadır." açıklamasında bulundu.

        OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gediz Uğuz da üniversitenin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarda güçlü bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini kaydetti.

        OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Onuk ise üniversite yönetiminin araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonun önemine dikkati çekti.

        Daha sonra uygulamalı çalışmalarda katılımcılar, mentör akademisyenlerin rehberliğinde proje taslakları üzerinde çalıştı. Oturumlarda özgün değer oluşturma, literatür analizi, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, teknik yaklaşım, zaman planlaması, risk yönetimi, iş paketlerinin oluşturulması, çıktı planlaması ve bütçe gerekçelendirmesi gibi proje hazırlama sürecinin temel bileşenleri ele alındı.

        Çalıştayın son bölümünde ise hazırlanan proje taslakları, "Hızlı Panel Simülasyonu" kapsamında mentörler tarafından değerlendirilerek katılımcılara geri bildirimlerde bulunuldu.

        Araştırmacıların proje geliştirme yetkinliklerini artırmayı amaçlayan çalıştay, mentör akademisyenlere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Alper Çiftçi ve AR-GE Proje Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hatice Türkten tarafından teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?

        Benzer Haberler

        Canik'te LGS seferberliği
        Canik'te LGS seferberliği
        Gürcistan'da inşaattan düşerek komaya girdi, Samsun'da yeniden ayağa kalktı
        Gürcistan'da inşaattan düşerek komaya girdi, Samsun'da yeniden ayağa kalktı
        Muş: "Samsun Türkiye'nin en önemli 10 sanayi kentinden biri olacak" "Hızlı...
        Muş: "Samsun Türkiye'nin en önemli 10 sanayi kentinden biri olacak" "Hızlı...
        Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarpıp takla attı: 2 yara...
        Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarpıp takla attı: 2 yara...
        Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi
        Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi
        Kısa boyu nedeniyle zorbalık gördü, yaşadıklarını öğrencilerle paylaşıyor 1...
        Kısa boyu nedeniyle zorbalık gördü, yaşadıklarını öğrencilerle paylaşıyor 1...