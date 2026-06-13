OMÜ'de "TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Mentör Eşliğinde Adım Adım Proje Önerisi Geliştirme: TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" gerçekleştirildi.



OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OMÜ AR-GE Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, OMTEL Otel'de düzenlendi.



Genç araştırmacılar ile deneyimli akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda TÜBİTAK 1001 Programı'na yönelik proje hazırlama süreçleri ele alınırken, nitelikli proje başvurularının artırılmasına yönelik yöntemler ve deneyimler paylaşıldı.



OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, etkinliğin üniversite bünyesinde daha önce gerçekleştirilen stratejik değerlendirme toplantılarının sonucu olduğunu belirtti.



Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Engiz, "Proje süreçlerinde deneyim paylaşımı büyük önem taşıyor. Bu süreci daha önce başarıyla deneyimlemiş akademisyenlerimizin rehberliği sayesinde proje başvuru sayılarımızı ve kabul oranlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.



AR-GE Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Yıldırım ise başarılı bir projenin yalnızca iyi bir fikirden ibaret olmadığına dikkati çekerek, "TÜBİTAK 1001 Programı, bilim dünyasının en önemli destek mekanizmalarından biridir. Özgün değer, yöntem, yaygın etki ve bütçe planlamasının proje başarısında belirleyici unsurlar olmaktadır." açıklamasında bulundu.



OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gediz Uğuz da üniversitenin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarda güçlü bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini kaydetti.



OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Onuk ise üniversite yönetiminin araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonun önemine dikkati çekti.



Daha sonra uygulamalı çalışmalarda katılımcılar, mentör akademisyenlerin rehberliğinde proje taslakları üzerinde çalıştı. Oturumlarda özgün değer oluşturma, literatür analizi, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, teknik yaklaşım, zaman planlaması, risk yönetimi, iş paketlerinin oluşturulması, çıktı planlaması ve bütçe gerekçelendirmesi gibi proje hazırlama sürecinin temel bileşenleri ele alındı.



Çalıştayın son bölümünde ise hazırlanan proje taslakları, "Hızlı Panel Simülasyonu" kapsamında mentörler tarafından değerlendirilerek katılımcılara geri bildirimlerde bulunuldu.



Araştırmacıların proje geliştirme yetkinliklerini artırmayı amaçlayan çalıştay, mentör akademisyenlere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Alper Çiftçi ve AR-GE Proje Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hatice Türkten tarafından teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.







