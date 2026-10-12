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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, konuk olarak katıldı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, açılış konuşmasında, bu yıl OMÜ'de 48 bin 300 öğrencinin eğitim alacağını belirtti.

        Aydın, ülkesine bağlı kurumların millete önemli hizmetler sunduğunu, üniversitelerin ise ülke sorunlarına çözüm üretmede önemli rol oynadığını belirtti.

        Yaşanılan çağda gelişmiş ülkelerin zulmü görmezden geldiğini, fakat bu durumun aksine Türkiye'nin insanlığın vicdanı ve sesi olduğunu ifade eden Aydın, "İftiharla ifade etmeliyim ki, devletimizin dili asla zalime tercüman olmamıştır. Bu dik duruştan rahatsızlık duyanlar elbette çıkmaktadır. Bilinmesini isterim ki, toplumsal bünyemizi istikrarsızlaştırıp istikbalimize ipotek koymaya heves edenlere, aradıkları fırsatı sunmayacağız. Ürettiğimiz bilgi, geliştirdiğimiz teknolojiyle onların heveslerini kursaklarında bırakmaya kararlıyız. Nesillerimizi yetiştirirken ibretlerimizi onların idraklerine kılavuz kılıp asrın icaplarından, asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

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        Samsun Valisi Orhan Tavlı ise OMÜ'nün 51. yılında Türkiye Yüzyılı'nın inşasında büyük katkılar sağlayan nitelikli öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

        Üniversitenin modern altyapısı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla ön plana çıktığını dile getiren Tavlı, "OMÜ'nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizden aldığı güçle ve destekle yürüteceği nitelikli eğitim ve araştırmalarla Samsun'umuzun ve ülkemizin bugünüyle birlikte geleceğine de katma değer sağlayan bir üniversite olarak hayatını sürdüreceğine canıgönülden inanıyoruz." dedi.

        Prof. Dr. Ömer Özkan ise "İnsanlığın Kadim Hayalinden Günümüzün Gerçeğine: Organ, Doku Nakilleri ve Ötesi" konulu sunum gerçekleştirdi.

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        İnsanlık tarihi boyunca beslenme ve barınmanın yanı sıra en temel ihtiyacın sağlıklı yaşamak olduğunu vurgulayan Özkan, Orta Çağ'da simyacıların ölümsüzlük arayışına girdiğini ancak o dönemdeki salgınlar ve yetersiz tıp bilgisi nedeniyle ortalama yaşam süresinin 30-40 yıl civarında kaldığını hatırlattı.

        Biyolojik olarak insan ömrünün 120 yıl civarında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özkan, "Orta Çağ'daki 40 yıllık yaşamda insanların ölümsüzlüğü bulmak için uğraştığı kimyasalların sonucunda ölümsüzlüğü bulamamışız ama uzun yaşamın formülünü bulmuşuz. Ancak sadece uzun yaşamak değil, artık hiç kimseye muhtaç olmadan, huzurlu bir şekilde nasıl yaşatabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor." dedi.

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        Tıpta dönüşümün hızlandığını ifade eden Özkan, hekimlikte ve tıp araştırmalarında gelecekte AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Türkiye'nin klinik uygulamalarda dünya standartlarının üzerinde olduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:

        "Klinikte dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz ama biz bunun mutfağında bir ülke değiliz. SMA tedavisinin şu anki maliyeti 1 milyon 800 bin dolar. Çok kısa bir tedavi. Aslında maliyeti o kadar değil ama biz 10 sene boyunca o tedaviyi bu ülkede üretme şansımız yok, patenti onlara ait. Ve o ülkeye gideceksiniz, o parayı vereceksiniz."

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        Törende konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da "Terörsüz Türkiye" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, kaymakamlar, il müdürleri, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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