Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesi türküleri operayla yorumlayarak yeni kuşaklara ulaştırıyor

        "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesi türküleri operayla yorumlayarak yeni kuşaklara ulaştırıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" projesi kapsamında Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan türküleri opera sanatıyla yorumlanarak çocuklar ve gençlerle buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesi türküleri operayla yorumlayarak yeni kuşaklara ulaştırıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" projesi kapsamında Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan türküleri opera sanatıyla yorumlanarak çocuklar ve gençlerle buluşturuluyor.

        Anadolu Opera Derneğince hayata geçirilen proje, Anadolu'nun kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü kültür mirasını çağdaş sahne sanatlarının diliyle yeniden yorumlamayı amaçlıyor.

        "7 bölge, 7 ozan, 7 türkü" temasıyla hazırlanan projede, farklı coğrafyalarda yaşamış halk ozanları ve aşıkların eserleri sahneye taşınıyor. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği proje ile gençlerde eserlere yönelik farkındalık oluşturuluyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" gösterisi 22 Haziran'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

        Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yalnızca bir konser değil, Anadolu'nun ortak hafızasında yer eden türküleri yeni kuşaklara ulaştırmayı amaçlayan kültürel bir aktarım çalışması olduğunu söyledi.

        Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş türkülerini yeniden gün yüzüne çıkardıklarını belirten Balcı, "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da, 7 bölge, 7 ozan ve 7 türkü konseptiyle, bölgelerimizin yaşanmış hikayesi olan türkülerine yer verip ozanlarımızı tekrar yad ediyoruz." dedi.

        Karacaoğlan, Neşet Ertaş, Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu ve Anadolu kültürüne iz bırakan birçok ismi saygıyla andıklarını belirten Balcı, "Onların bize bıraktığı bu büyük mirası yaşatmak, çocukların, gençlerin kulaklarından silinmemesini sağlamak amacıyla Anadolu yollarına düştük." dedi.

        Kültür Yolu Festivalleri kapsamında tüm Türkiye'yi türkülerle gezdiklerini, opera sanatı ile Türk halk müziğini bir araya getirdiklerini anlatan Balcı, "Opera diliyle türkülerimizi seslendiriyoruz. Amacımız çocukların, gençlerin, toplumun tabanından başlayıp genelinde bu merakı uyandırmak. Yani farklı bir sanat diliyle Türk halk müziğini birleştirip türkülerimize dikkat çekmek, ozanlarımıza dikkat çekmek." diye konuştu.

        Balcı, gelişen teknolojiyle birlikte farklı müzikal eserlerin öne çıktığını, köklü türkülerin ise gençlerin hafızasında kalmasını istediklerini dile getirdi.

        - "Burada yetenek keşifleri de yapıyoruz köy çocuklarından"

        Projenin Anadolu Opera Derneği tarafından başlatıldığını ve ilk olarak köylerde hayata geçirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Biz iki yıldır Anadolu'yu köy köy geziyoruz. Köy kahvelerinde, köy meydanlarında hanımlarla, kızlarla, çocuklarla türkülerimizi söylüyoruz. Hem opera sanatını tanıyorlar hem bizim türkülerimizi yad ediyorlar. Hatta çoğu zaman beraber konsere eşlik ediyorlar."

        Köylerdeki çalışmaların aynı zamanda çocuklara ulaşma imkanı sunduğunu vurgulayan Balcı, "Burada yetenek keşifleri de yapıyoruz köy çocuklarından. Yakın zamanda da Kültür Yolu Festivalleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber illeri geziyoruz. Hem köylerde hem şehir merkezlerinde aktif şekilde operatik dinletiler veriyoruz. Sanatımızı icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "30 köyde birçok kalbe, birçok çocuğa, birçok insana ulaştık"

        Balcı, bugüne kadar çok sayıda konser verdiklerini belirterek, "Özellikle 30 köye net ulaştığımızı biliyorum. 30 köyde birçok kalbe, birçok çocuğa, birçok insana ulaştık. Tarladan işini bırakıp gelen de oldu, ekmeğini bırakıp konseri dinlemeye gelen de oldu. İnanılmaz güzel tepkiler alıyoruz bu konserlerin sonucunda." dedi.

        Her gittikleri bölgede o bölgenin ozanına ve aşığına yer verdiklerini aktaran Balcı, "Gönlüm, ozanların izinde, aşıkların yolunda bir derviş gibi bütün Anadolu'yu gezmek, kalplere ulaşmak, bu harika eserleri herkese tanıtmak, yad etmek. Bir Aşık Veysel'in köyüne gittiğim zaman, bir Yunus'un yürüdüğü yoldan yürüdüğüm zaman kendimi ve sanatımı daha değerli, anlamlı hissediyorum." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Oyuncu Necmi Yapıcı: "Herkes oyuncu oluyor ama komedyen olamıyor, dram kome...
        Oyuncu Necmi Yapıcı: "Herkes oyuncu oluyor ama komedyen olamıyor, dram kome...
        Samsun'da elektrikli araç limandaki kayalıklara devrildi
        Samsun'da elektrikli araç limandaki kayalıklara devrildi
        Samsun'da geleneksel hale gelen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı
        Samsun'da geleneksel hale gelen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı
        Yanlış okula giden adayı jandarma sınava yetiştirdi
        Yanlış okula giden adayı jandarma sınava yetiştirdi
        Ataçocuk ailesi büyüyor: Başkan Türkel'den yeni kreş müjdesi
        Ataçocuk ailesi büyüyor: Başkan Türkel'den yeni kreş müjdesi
        Otomobil, park halindeki araçlara çarptı; 2'si ağır 3 yaralı
        Otomobil, park halindeki araçlara çarptı; 2'si ağır 3 yaralı