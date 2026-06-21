Samsun'da geleneksel hale gelen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 1453 Fatih Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı.



Fatih Mahallesi Şehit Hüseyin Kaşka Parkı'nda düzenlenen açılış programına şehit aileleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, spor camiasından isimler, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.



Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen turnuvada, Samsun'un farklı ilçe ve mahallelerinden 64 takım mücadele edecek. Turnuvaya katılan takımlar, 64 şehidin adını taşıyor.



Programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Hafız Mustafa Özyılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda Güçlü Soydemir de sevilen ilahiler ile konser verdi. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



1453 Fatih Spor Kulübü Başkanı Tonguç Ali Anıl, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın şehitlere vefa amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Programa katılanlara teşekkür eden Anıl, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve bizim için 'Şehitlerimize Vefa' noktasında son derece önemli olan turnuvamız hayırlı olsun. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a özel olarak teşekkür ediyorum." dedi.



Açılış programının ardından turnuvadaki karşılaşmalar başladı.

