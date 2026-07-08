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        Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde hazırlanan projeler final ve yarı finallere katılacak

        Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde hazırlanan projelerin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında final ve yarı final etaplarında boy göstereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde hazırlanan projeler final ve yarı finallere katılacak

        Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde hazırlanan projelerin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında final ve yarı final etaplarında boy göstereceği bildirildi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitimlerini sürdüren öğrencilerce hazırlanan projeler, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarının final ve yarı final etaplarına yükseldi.


        Bu kapsamda yapay zeka araçlarının aktif olarak kullanılmasıyla hazırlanan "Kozmik Yaşam Döngüsü: Bir Yıldızın İzinde" adlı proje TÜBİTAK yarışmalarının sergi tasarım kategorisinde finale kaldı.


        "Akıllı Teleskop", "Hava Basıncından Elektriğe", "Yeşil Bilet", "Güven Hattı: İtfaiyeciler İçin Erken Uyarı", "Ekip Takip Modülü", "Endemik İzler", "Millipulse: Sporcu Takip Sistemi ve Nefes Takip" adlı projeler ise TEKNOFEST Şanlıurfa yarışmalarında doğa bilimleri ve çevresel farkındalık, eğitim teknolojileri, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde teknoloji okuryazarı bir gençlik yetiştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:


        "Canik'imizde bilim ve teknoloji alanındaki seferberliğimizi sürdürüyor, teknolojiyi üreten nesiller yetiştiriyoruz. Bilim, teknoloji ve yapay zeka alanında uygulamalı eğitimlerle yeni bilgilere kapı açan gençlerimiz, öğrendikleri bu bilgileri değere dönüştürüyor. Yeteneklerini keşfeden, üreten ve takım çalışmasıyla birbirinden kıymetli projelere imza atan gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik etmeye devam ediyoruz. 10 farklı atölyemiz, doğa, kişisel gelişim ile astronomi ve havacılık bilimlerinin de yer aldığı keşif alanlarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında final ve yarı final etaplarına yükselen Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum."



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