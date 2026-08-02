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        Özel çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocuklar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Özel çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocuklar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi ortaklığında otizmli çocuklara ve ailelerine yönelik gezi programı düzenlendi.

        Engelsiz turizm anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nı gezerek bölgedeki zengin kuş popülasyonu ve habitat yapısını yakından inceleme fırsatı buldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel gereksinimli çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini doğanın kalbinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Engelsiz turizm vizyonumuz doğrultusunda amacımız, evlatlarımızın doğal yaşamla bağ kurmalarını sağlamak ve ailelerimizle birlikte keyifli, huzurlu bir gün geçirmelerine katkıda bulunmaktır. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle özel bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Geziye katılan aileler de çocuklarının doğayla iç içe vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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