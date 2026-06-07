"Petek Genç" gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açılan "Petek Genç"ten 123 bin 670 öğrencinin yararlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de hizmete açılan "Petek Genç", kısa sürede gençlerin en çok tercih ettiği yaşam alanlarından biri haline geldi.



Haftanın 7 günü 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veren merkezde etüt merkezi, bireysel ders çalışma alanları, dijital gençlik merkezi, kütüphane, kafeterya ve çamaşırhane gibi birçok imkan aynı çatı altında sunuluyor.



Açıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreçte etüt merkezi ve bireysel ders çalışma alanlarından toplam 123 bin 670 öğrenci yararlandı. Merkez bünyesinde 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren çamaşırhaneden 4 bin 109 öğrenci, kütüphaneden ise 3 bin 2 kişi faydalandı.



Teknolojiyi ve dijital dönüşümü gençlerle buluşturan Dijital Gençlik Merkezi de açıldığı günden bu yana 572 öğrenciyi ağırladı. Merkezde, "Python ile Veri Analizi Temel Uzmanlık Eğitimi" ve "SolidWorks ile 3D Modelleme Eğitimi" gibi eğitimlerle gençlerin teknolojik yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin eğitim hayatlarını destekleyen, sosyal yaşamlarına katkı sunan ve kişisel gelişimlerini güçlendiren projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.



"Petek Genç"in sunduğu hizmetler ve gördüğü yoğun ilgiyle şehrin sembol mekanlarından biri olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:



"Bugünlerimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, üretebilecekleri ve gelişebilecekleri ortamlarla buluşmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya ve onların hayallerine ulaşma yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz."

