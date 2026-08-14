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        Salıpazarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreste adli arama gerçekleştirildi.

        Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 8 adet 9x19 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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