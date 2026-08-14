Salıpazarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.

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