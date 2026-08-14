Salıpazarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.
Giriş: 14.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreste adli arama gerçekleştirildi.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 8 adet 9x19 milimetre çapında mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ