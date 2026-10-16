Salıpazarı'nda iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 16.10.2026 - 19:06 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Haşimoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bacadan alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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