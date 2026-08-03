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        Salıpazarı'nda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

        N.B. yönetimindeki otomobil, Mumlu Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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