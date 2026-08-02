Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

        Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

        Samsun'da Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

        Samsun'da Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

        Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Salıpazarı Belediyesi işbirliğince Tepealtı Merası'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı.

        Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yarışmada, atlar farklı kategorilerde dereceye girebilmek için yarıştı.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, geleneksel atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirterek, "Birinci Geleneksel Rahvan At Yarışlarımızı yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla başarıyla tamamladık. Ata sporumuza sahip çıkan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Karaca, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, bu geleneği gelecek yıllarda da yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Organizasyon sonunda dereceye giren atların sahiplerine kupa takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Asırlık Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhan Elvan oldu
        Asırlık Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhan Elvan oldu
        Samsun'da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı
        Samsun'da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı
        Samsun'daki kazada yaralıların isimleri belli oldu
        Samsun'daki kazada yaralıların isimleri belli oldu
        Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        GÜNCELLEME - Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı